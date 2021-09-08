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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بعد زيارة ميناء الإسكندرية البحري

عضو تنسيقية شباب الأحزاب: تفقد الرئيس لـ مشاريع الدولة تجعل العالم يشيد بتجربتها الفريدة في التنمية

مرثا محروس ،عضو مجلس
مرثا محروس ،عضو مجلس النواب

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ، إن الفعاليات التي يقوم بها  الرئيس عبد الفتاح السيسي من تفقدات لمشاريع تنموية للدولة، والتي جاء آخرها تفقد ميناء الإسكندرية  البحري والاطلاع علي عملية تطوير مرافقه وبخاصة المحطة اللوجيستية والأرصفة البحرية  ومستودعات التخزين الحديثة، بمثابة مشهد  يجبر العالم علي احترام مصر والإشادة بتجربتها الفريدة في التنمية. 

 

وأضافت " محروس" أن تنوع المشاريع  التنموية بالدولة يخلق حضارة كبيرة  في ظل انشاء المحطة اللوجيستية ، موضحة أن هذا الميناء الأقدم في التاريخ سوف يكون الأهم أيضا ومن أكبر المحطات عالميا.

 

كما أشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلي أن هذا سوف يعزز من علاقات مصر الدولية ، إلى جانب دوره الإيجابي والفعال في عالم النقل البحري ، وتحقيق نجاح مميز في عالم التجارة ، علاوة على جذب الاستثمارات الخاصة .

 

واختتمت "عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب" أن تلك التطورات جاءت من خلال منظومة مميكنة كثفت جهدها لإنجاز المشاريع في وقت قياسي، معقبة:" حان الآن دور أبناء مصر وشبابها للتوعية بذلك، لأن تلك المشاريع نجاحها سوق يلحق بهم ويخلق لهم فرص عمل وهذا ما أكد عليه الرئيس خلال كلمته أن تمكين الشباب هو أساس بناء الجمهورية الجديدة.

 

تمكين الشباب  أساس بناء الجمهورية الجديدة

 

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الرئيس السيسي: مصر نجحت في دفع جهود التنمية بمختلف المجالات

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نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

 

جدير بالذكر أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية تحقيق التكامل الأفريقي من خلال تفعيل الأليات التنفيذية لإتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم، الأربعاء، أن تلك الإتفاقية تعد محورا مهما من محاور النقاش فى هذا المنتدي، حيث تمثل تلك الإتفاقية دافعا قويا للمضي قدما نحو تعزيز الإندماج والتكامل بين دول القارة، والتي تمتلك فرصا هائلة لتطلع بدور محورى فى مستقبل الإقتصاد العالمي.

وفي سياق أخر،  قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر قطعت وعدا على نفسها بالمضي قدما نحو تحقيق التنمية جنبا إلى جنب لمواجهة التحديات والمشكلات المتراكمة.

وأضاف الرئيس السيسي أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة فى دفع جهود التنمية فى العديد من القطاعات من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى وبرامج الحماية الإجتماعية وزيادة الإستثمار فى رأس المال البشري وإتخاذ خطوات فعالة نحو التحور الاقتصاد الأخضر للارتقاء بحياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته.

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