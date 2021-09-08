الرئيس السيسي: دور محوري للقطاع الخاص فى المضى قدما نحو مستقبل مستدام

قال الرئيس السيسي :إن مصر كانت من أوائل الدول التى وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة 2030، استنادا إلى الأولويات والمبادئ، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشريعة، أخذا فى الاعتبار البعد البيئى كمحور أساسى".

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء- تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي- فعاليات مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ICF Egypt 2021، في نسخته الأولى، والذي تنظمه وزارة التعاون الدولي بالقاهرة، ويستمر لمدة يومين؛ بمشاركة رفيعة المستوى على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته المذاعة خلال المنتدى، أن القطاع الخاص له دور محورى فى المضى قدما نحو مستقبل مستدام، وأضاف نتطلع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بمختلف المجالات، بجانب التوظيف الجيد للتكنولوجيا والتحول الرقمي.