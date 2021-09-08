سينتقل إلى فاركو .. رحيل قائد إنبي قبل مواجهة الأهلى فى كأس مصر

قرر رامي صبري قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مكتفيا بمشواره مع الفريق البترولي .



وجاء قرار رامى صبرى بالرحيل عن إنبي فى ظل رغبته فى خوض تجربة احترافية جديدة خاصة بعد تلقيه عرض جيد من نادى فاركو الصاعد حديثا للدورى الممتاز .



ويستعد إنبي فى الوقت الحالي إلى مواجهة الأهلى خلال نهاية شهر سبتمبر الجاري فى دور الـ 16 من منافسات كأس مصر .



وعلى جانب أخر ، أعلن نادى فاركو، تعاقده مع محمود حمادة، لاعب وسط فريق نادي بيراميدز لمدة 4 مواسم في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى.

وتأتي صفقة محمود حماده لتكون سابع الوجوه الجديدة داخل نادي فاركو استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى من بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة.

ويعكف مسئولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.