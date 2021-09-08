أونكتاد : ثلثا البلدان النامية عرضة للصدمات الاقتصادية بسبب الاعتماد على الصادرات السلعية

قال مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد) إن أكثر من مائة دولة تعتمد على الصادرات السلعية مما ترك حوالي ثلثي البلدان النامية عرضة للصدمات الاقتصادية مثل التقلبات الحادة في أسعار السلع الأساسية وبما يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصادرات والعائدات المالية ويؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية.



وأشار تقرير أصدره المجلس اليوم /الأربعاء بمناسبة منتدى السلع العالمية الذي سينعقد في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري، إلى أن الاعتماد على السلع قد زاد خلال العقد الماضي من 93 دولة في 2008-2009 إلى 101 دولة في 2018-2019 ولفت إلى أن القيمة الأسمية لصادرات السلع العالمية بلغت 4.38 تريليون دولار في 2018-2019 بزيادة قدرها 20٪ مقارنة بالفترة 2008-2009 .



وقال الأونكتاد -الذي يعتبر أن الدولة تعتمد على تصدير السلع الأساسية عندما يكون أكثر من 60٪ من إجمالي صادراتها من السلع - فى التقرير إن معظم البلدان التي كانت تعتمد على السلع في 2008-2009 ظلت كذلك في 2018-2019 ، مما يبرز استمرار هذه الظاهرة ، مشيرا إلى أن الاعتماد على السلع الأساسية يميل إلى التأثير بشكل رئيسي على البلدان النامية ، حيث يعتبر 87 منها معتمدا على السلع الأساسية في 2018- 2019 .



ونوه التقرير بأن من بين 101 دولة تعتمد على السلع الأساسية في 2018-2019 فقد اعتمدت 38 دولة على صادرات المنتجات الزراعية و 32 على صادرات التعدين و 31 على الوقود ، وأوضح أن الاعتماد على تصدير السلع الأساسية في إفريقيا وأوقيانوسيا جدير بالملاحظة بشكل خاص ، حيث تعتمد أكثر من ثلاثة أرباع البلدان في كلا المنطقتين على صادرات السلع لأكثر من 70٪ من إجمالي عائدات تصدير البضائع .



وذكر التقرير أن الاعتماد على صادرات السلع مرتفع بشكل خاص فى وسط وغرب إفريقيا، حيث يصل إلى حوالي 95٪ ، وقال إن في كلتا المنطقتين الفرعيتين كانت جميع البلدان تعتمد على السلع الأساسية في 2018-2019 باستثناء جمهورية أفريقيا الوسطى ، مضيفا أن مستوى اعتماد جميع البلدان الاثنى عشر في أمريكا الجنوبية كان يزيد على 60٪ في 2018-2019 وبالنسبة لثلاثة أرباع هذه البلدان تجاوزت حصة صادرات السلع من صادرات البضائع 80٪ .

ونوه التقرير بأن آسيا الوسطى هي المنطقة دون الإقليمية ذات أعلى مستوى من الاعتماد على السلع الأساسية في آسيا، حيث بلغ متوسط حصة صادرات السلع من الصادرات السلعية أعلى من 85٪ فى 2018-2019 .

وحث التقرير البلدان النامية التي تعتمد اقتصاداتها على السلع الأساسية على تعزيز قدراتها التكنولوجية للهروب من فخ السلع الأساسية الذي يترك معظم سكانها فقراء وضعفاء ، وحذر من أنه من المرجح أن تظل معظم البلدان محاصرة فى المستقبل المنظور ما لم تمر بعملية تحول هيكلى مدعوم بالتكنولوجيا