الجيزة : إغلاق مخزن لتعبئة الزيوت بدون ترخيص

قامت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى شمال الجيزة بشن عدد من الحملات لمتابعة الحالة العامة للشارع وضبط المخالفات، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد الصادرة فى هذا الشأن.



وفى هذا السياق تم ضبط مصنع لتعبئة الزيوت بدون ترخيص، حيث تم على الفور مصادرة الكميات المخزنة وهى عبارة عن ٤٢ برميل زيت وأخذ العينات لإجراء التحاليل اللازمة عليها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.



وفى إطار مجهودات المتابعة تم ضبط ٣ عربات كارو لإلقائها مخلفات الهدم بالطريق العام ، حيث تم مصادرتها وإيداعها مخازن الحى وذلك بمتابعة من أشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

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