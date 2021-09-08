هيبتدي يضعف| هاني الناظر يوجه نصيحة مهمة لتقليل حدة كورونا "فيديو"

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إننا مقبلين على فصل الخريف وهو فصل التقلبات الجوية، مؤكدا أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية “الوقاية خير من العلاج”.

وأضاف هاني الناظر،أن حالات الاصابة الجديدة بفيروس كورونا تزيد لكن حالات الوفيات مستقرة، مشيرا إلى أن الاصابات لم تصبح شديدة مثل الموجات الأولى وهو أمر يدعو للتفاؤل.

الفيروس هيبتدى يضعف

وتابع هاني الناظر، أن “كل ما احنا عملنا إجراءات احترازية كويس أوى الفيروس هيبتدي يضعف والتمسك بالاجراءات الإحترازية مهم خلال الفترة القادمة”.

ووجه الناظر نصائحه لأولياء الأمور قبل إنطلاق موسم الدراسة، أنه لا بد أن يكون مع كل طالب زجاجة مياه منفردة وعصير وغذاء صحي، بدلا من أن يتناول أي شيء بالخارج وأن يكون معه زجاجة كحول، وأيضا إرتداء الكمامة التي هي خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس.