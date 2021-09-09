بعد توجيه الرئيس بعلاجها.. والدة الطالبة منة تكشف تطورات حالتها الصحية.. فيديو

بعد توجيه الرئيس بتوفير كافة الرعاية الصحية للطالبة منة الله هشام بعد تعرضها لحادث دهس من قبل سيارة نقل .

قالت لمياء أحمد والدة الطالبة منة، أنها الأن في العناية المركزة في قسم الأطفال مؤكدة أن الزيارة ممنوعة ولم نرها منذ أن كانت معنا في سيارة الإسعاف .



وأضافت لمياء خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، حالة منه الأن مستقرة وهناك 5 أطباء يتابعون حالتها ، مؤدة أنها تخضع إلي عملية من اجل وقف الغرغرينه في جسمها .



وأوضحت لمياء ، أن منه لديها تعفن في الأرداف نتيجة دهس السيارة النقل لها لافته إلي أنها ستقوم بعمل عملية كبيرة في الحوض لتركيب شرائح لها وعند أفاقتها سيتم نقلها ألي مستشفيي المعادي التابع للقوات المسلحة .