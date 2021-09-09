ماذا يحدث للجسم عند تناول الجوافة ؟

الجوافة من الفاكهة الشهية و اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها المختلف عن غيرها من الفواكه و بالإضافة إلي ذلك تتميز الجوافة بأحتوائه على العديد من العناصر الغذائية و الفيتامينات التي يحتاجها جسم الأنسان.

كشف الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية و سمنة و نحافة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، عن أبرز الأسباب التي تدفعك إلي تناول الجوافة.

فوائد الجوافة

-‏‎ تمتاز الجوافة بقيمتها الغذائية العالية فهي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي و تحتوي على فيتامين أ و الألياف الغذائية و البوتاسيوم و المغنيسيوم و النحاس و كل هذه العناصر تعتبر هامة لصحة الجسم .

‏‎- تقوية البصر و الوقاية من الأمراض التى قد تصيب العين و ذلك لأنها غنية بفيتامين أ ، كما تعمل الجوافة علي الحد من الإصابة بالسرطان خاصة سرطان البروستاتا الذي يصاب به الرجال ،و سرطان الثدي عند النساء و ذلك لأنها غنية بمادة الليكوبين .

‏‎- تكافح الجوافة الاصابة بالأسهال

- تعمل الجوافة على طرد السموم الموجودة في الجسم .

‏‎- تعالج الجوافة آثار البكتيريا الضارة الموجودة في الأمعاء.

‏‎- تزيد الجوافة من القدرة على التركيز .

-‏ الجوافة من الأطعمة المفيدة لنزلات البرد و يرجع ذلك إلى احتوائها على نسبة كبيرة من فيتامين سي .

‏‎- التقليل من اضطراب وظائٔف الغدة الدرقية .

‏‎- تقوم الجوافة احيانا بضبط ضغط الدم ،و تحد من ارتفاعه .

‏‎-تعالج مشكلات الجلد حيث انها غنية بمضادات الأكسدة و الفيتامينات حيث تحسن الجوافة بنية النسيج الجلدي الضروري لجمال وشباب البشرة، إلى جانب دعمها بفيتامينات (A)(B)(C) مع البوتاسيوم ومضادات الأكسدة المكافحة لعلامات الشيخوخة والتجاعيد .

- الجوافة غنية بفيتامين(B3)(B6) الضروري لعملية تعزيز التدفق الدموي المساعد على زيادة القدرات المعرفية وزيادة التركيز .

‏‎فوائد الجوافة للتخلص من الوزن الزائد

‏‎الجوافة تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية و بالرغم من ذلك فإنها توفر للجسم ما يحتاج من فيتامينات و معادن هامة التي تمده بالطاقة اللازمة له لكي يقوم بالأنشطة المعتادة .

كما أن الجوافة غنية بالألياف الغذائية .. فثمرة الجوافة التي يبلغ حجمها حوالي مئة جرام تصل نسبة الألياف الغذائية بها إلى سبعة جرامات و الألياف الغذائية الموجودة في الجوافة تعطيك الشعور بالشبع ،و فقدان الشهية و بجانب ذلك تلعب دور المطهر في الأمعاء حيث تقوم بالتخلص الفوري من البكتيريا ،و الفطريات ،و السموم ،و تنظم خروج الافرازات .

الجوافة من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم الذي يعمل على زيادة كتلة العضلات ويلعب دور هام في حرق الدهون بالاضافة لهذا تحسن الجوافة عملية الحرق ولا تحتوي على نسب عالية من الكوليسترول.

تحتوي الجوافة على مستويات عالية من فيتامين(C)، والتي تفوق مستوياتها في البرتقال بحوالي أربع مرات و يعمل فيتامين سى على زيادة حرق السعرات الحراريّة وتذويب الدهون المتراكمة في منطقة الكرش والأرداف، وبالمقابل فإنّ نقص فيتامين سى في جسم الإنسان يقلل من عمليات التمثيل الغذائي بما يسبب زيادة في الوزن.