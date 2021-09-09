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رئيس التحرير
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الثروة الحيوانية والداجنة: نحن على أعتاب الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الداجنى| فيديو

طارق سليمان
طارق سليمان

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية  والداجنة إن هناك اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية بالثروة الحيوانية والداجنة، ولكننا حاليا على أعتاب الاكتفاء الذاتى من الانتاج الداجنى، كما انهن يتم التصدير للفائض عن احتياجتنا.  

وأضاف قطاع تنمية الثروة الحيوانية  والداجنة خلال استضافته فى برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر التلفزيون المصرى، أن هناك المشروع القومى للبتلو، الذى بدأ بتكلفة 100 مليون لعام 2017، ولكن اليوم وصل لتكلفة 5 مليار و100 مليون جنية، كاشفا عن كلا من المشروع القومى  للمراكز المخصصة فى تجميعت الألبان والتحسين الوراثى وتطوير مزارع الدواجنى وتحويلها لنظام التربية المفتوحة.

وأشار قطاع تنمية الثروة الحيوانية  والداجنة، إلى أن هناك الجهود التي قامت بها الدولة لدعم المزارعين والزراعة في مصر، بالتزامن مع عيد الفلاح، مشيرًا إلى أنه تم إجراء حصر إلكتروني للثروة الحيوانية والداجنة، وتم الوصول لقاعدة بيانات سليمة.

وأكد قطاع تنمية الثروة الحيوانية  والداجنة أن من المتوقع أن يغطى إنتاج اللحوم الحمراء 52% من نسبة الاستهلاك، فيما سينخفض الاستيراد من اللحوم الحمراء لـ 48%.

وأوضح قطاع تنمية الثروة الحيوانية  والداجنة  أن هناك سلالات متخصصة لإنتاج اللحوم والألبان، وهي ضعف معدلات الزيادة الوزنية للسلالات المحلية.

الثروة الحيوانية والداجنة الثروة الحيوانية قاعدة بيانات القيادة السياسية

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