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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

صرف 1800 جنيه لكافة العاملين بجامعة أسيوط

صدى البلد

 أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن إصداره قراراً اليوم بصرف مبلغ 1800 جنيه المقر صرفها لكافة العاملين بالجامعة كاملاً وإعفائهم من أية خصومات مالية أو رسوم .

وأوضح رئيس الجامعة أن المبلغ المقرر صرفه يأتي  تنفيذاً لقرار مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية فى اجتماعه الأخير بتاريخ 10 أغسطس 2021 وهو الصندوق الذي يهدف إلى العمل على خدمة العاملين بالجامعات المصرية وتحسين أحوالهم.

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وصرح رئيس الجامعة أن قراره بصرف مبلغ 1800 كاملاً لكافة العاملين بالجامعة سواء المثبتين والمؤقتين والمتعاقدين وذلك بقطاعى التعليم والمستشفيات الجامعية  من المنتسبين للكادر العام ( موازنة أو صناديق) وكذلك كادر مهن طبية ، كما كشف سيادته عن إصداره توجيهات عاجلة بالعمل على الإسراع فى إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف المبلغ فى أقرب وقت .

وكشف شوكت صابر أمين عام الجامعة أن المبلغ المقرر سيتم صرفه لكل من هو على رأس العمل بتاريخ 10 أغسطس 2021 وللسادة القائمين بإجازات لبعض الوقت وذلك وفق نسبة أيام العمل الفعلية وصرفه أيضاً للعاملين  المتعاقدين أو المؤقتين  حتى 30 / 6/ 2016.

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