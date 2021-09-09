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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأمين العام للجامعة العربية يوجه رسالة للشعب الليبى قبل الانتخابات.. تفاصيل

أحمد أبو الغيط، الأمين
أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، إن الانتخابات في ليبيا ستعقد يوم 24 ديسمبر القادم، مشيراً إلى أن هذا اليوم أصبح يمثل محطة هامة وحاسمة ومعترف بها على طريق الاستقلال الليبي.

 

وناشد أحمد أبو الغيط خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، الليبيين في ملتقى الحوار الوطني قائلاً: "يجب الإسراع من أجل الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات"، مؤكداً على أهمية تطبيق مخرجات مؤتمر برلين 2 ومؤتمر دول الجوار الذي عٌقد بالجزائر نهاية الشهر الماضي.

 

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية، أنه كان على رأس مطالب مؤتمر دول الجوار الذي عٌقد بالجزائر نهاية الشهر الماضي، خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، باعتبار ذلك سبيلاً مهماً وشرطاً ضرورياً لتحقيق الاستقلال في ليبيا بصفة خاصة، وعلى المستوى الإقليمي بوجه عام.

 

وتابع أحمد أبو الغيط، موجهاً كلمته لـ الرئيس السيسي قائلاً: "لا شك أن قمة بغداد للتعاون والشراكة التي عٌقدت في 28 أغسطس الماضي، تمثل خطوة مهمة، وتعطي الرسالة الصحيحة لكافة الأطراف".

 

وأكمل الأمين العام للجامعة العربية، أن دعم السيادة العراقية وإبعادها عن الصراعات تمثل مفتاح أساسي لاستقرار المشرق العربي، حيث إن استقرار العراق هو مصلحة أكيدة لكافة الدول المجاورة.

الأمين العام للجامعة العربية اجتماع وزراء الخارجية العرب ملتقى الحوار الوطني مؤتمر برلين 2 مؤتمر دول الجوار الإخوة الليبيين

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