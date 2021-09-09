شاهد.. إعدام 250 كيلو أغذية فاسدة فى دمياط

شن فريق مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بدمياط تحت إشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ،حملة مكبرة على المطاعم والكافيهات بغرض تكثيف المرور والرقابة على المنشآت الغذائية للحفاظ على صحة المواطنين.

مر فريق الرقابة، على ٤٠ منشأة بمركز دمياط منها ٢٢ منشأة تدار بدون ترخيص و تم إخطار الوحدات المحلية والتوصية بغلقها إداريا كما جرى سحب ١٠٠ عينة متنوعة للفحص بالمعامل وتحرير ٣٥ محضر جنحة صحية لعدم توفر اشتراطات النظافة الصحية ولعدم حمل شهادات صحية لمتداولى الأغذية.

كما أعدمت الحملة ٢٥٠ كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى الفاسدة ظاهريا طازجة ومطبوخة وجافة و20 لتر مياه غازية منتهية الصلاحية.

وتأتي هذه الحملات فى إطار حرص المنظومة الصحية بدمياط على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك.

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