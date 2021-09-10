البنك المركزى الأوروبى يقلص مشترياته للسندات بشكل طفيف

قال البنك المركزي الأوروبي، إنه سيخفض بشكل طفيف مشترياته الطارئة من السندات خلال ربع السنة المقبل، في خطوة رمزية نحو تقليص المساعدة الاقتصادية الطارئة التي دعمت التكتل خلال الجائحة.

فقد تقرر أن يشتري البنك في الأشهر الثلاثة المقبلة السندات بموجب برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة بقيمة 1.85 تريليون يورو بوتيرة أقل بعض الشيء من 80 مليار يورو شهريا اشترى بها في الربعين السابقين.

وقال البنك في بيان: "قرر مجلس الإدارة أنه يمكن الإبقاء على ظروف التمويل المواتية مع وتيرة منخفضة بشكل طفيف من صافي مشتريات الأصول في إطار برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة مقارنة بالربعين الماضيين".

لكنه أضاف أنه سيتسم بمرونة في شراء السندات، وفقا لظروف السوق، سعيا للحيلولة دون تشديد أوضاع التمويل بما يتعارض مع هدفه للتضخم.