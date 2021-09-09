مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مع معاونيه

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع معاونيه أسامة نبيه والبرتغالي فرناندو والبرازيلي أوليفيرا خلال مران اليوم.

وتحدث كارتيرون مع معاونيه في بعض الأمور الفنية الخاصة بالتدريبات استعدادا للفترة المقبلة.

وعقد كارتيرون جلسة مع فرناندو مخطط الأحمال، اطمأن خلالها المدير الفني على البرامج البدنية للاعبين استعدادا للفترة المقبلة واستكمال مشواره بمسابقة كأس مصر.

وانتظم عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق اليوم الخميس. ويستعد الزمالك للقاء أسوان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، والمقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.

وشهد مران الزمالك مشاركة كل من: أيمن حفني، إمام عاشور، عبد الله جمعة، عمر السعيد، سيد عطية، محمد نديم، حسام عبدالمجيد، محمد حسام "بيسو"، يوسف أسامة، أحمد عيد، محمد حمدي وسيد عبدالله نيمار.

وفضل الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالتنسيق مع محمد أسامة طبيب الفريق منح باقي اللاعبين راحة بسبب حصولهم على لقاح كورونا أمس الأربعاء، حيث يعاني البعض منهم من أعراض.