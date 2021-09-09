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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بحقوق الإنسان: هيومن رايتس ووتش دأبت على بث السموم ضد الدولة

هيومن رايتس
هيومن رايتس

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،إن التقارير المعلبة أصبحت أداة للمنظمات المشبوهة للتكسب منها، حيث تستخدم هذه المنظمات أسلوب الشائعات وتعتمد على معلومات كاذبة من أجل تحقيق مكاسب فردية، ولعل ما جاء على لسان منظمة هيومن رايتس ووتش فى تقريرها بشأن تنفيذ مصر إعدامات خارج نطاق القانون، ملئ بـالادعاءات والأكاذيب.


وأضاف عضو اللجنة، إن هناك العديد من التقارير الخاصة بحقوق الإنسان في مصر التي تصدر من منظمات وجمعيات ومؤسسات تعمل لصالح جهات بعينها مليئة بالأخطاء والأكاذيب وأصبحت تستخدم ورقة ضغط ليس أكثر من ذلك، وفى القلب منها تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تلك التقارير المعلبة التي تعتمد على تشويه صورة الدولة المصرية والجميع يدرك أنها منظمة مسيسة وتنفذ أجندات خاصة.

 

وأشار سلطان، إلى أن المنظمة الآن تعمل على تأليب المؤسسات الأممية و شركاء مصر الدوليين ضد المؤسسات المصرية الوطنية، مؤكدا أن المنظمات التي تزعم انتهاك وزارة الداخلية المصرية لحقوق الإنسان لها أجندات مشبوهة و تستقي معلوماتها من مصادر غير رسمية بل وفى الأغلب من أشخاص وكل بياناتهم تعتمد على الكذب والادعاء.



وأكد سلطان، أن تلك المنظمة دأبت على بث السموم ضد الدولة المصرية، والجميع أصبح على وعى وإدراك كاملين أن مثل هذه المنظمات المشبوهة هي مجرد أدوات تستخدمها جماعات الإرهاب والتطرف لبث سمومها ضد مصر ومؤسساتها وشعبها، أن مصر ليس لديها ما تخفيه بخصوص ملف حقوق الإنسان، وأن المنظمة منذ ثورة 30 يونيو وهي تتخذ موقف معادي للشعب المصري وتستنكر حقه في اختياره الثوري في التخلص من حكم الجماعة.
 

حقوق الانسان بمجلس النواب النائب محمد سلطان التقارير الخاصة حقوق الإنسان المؤسسات الأممية

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