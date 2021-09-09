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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود عبد المغني يكشف لصدى البلد عن أعماله القادمة ..شاهد

صدى البلد

أقيم أمس مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، وكرمت إدارة المهرجان العديد من الفنانين ومنهم الفنانة أنوشكا، رانيا فريد شوقي ، محمد محمود ، سميحة أيوب ، نيرمين الفقي ، أحمد بدير ، محمود عبد المغني ، رنا رئيس ، محمد يسري.

 

و قال الفنان محمود عبد المغني :" انه سعيد بتكريمه عن دوره في مسلسل خيط حرير و أحب ان أهديه للفنانة مي عز الدين و المخرج إبراهيم فخر و شركة الانتاج و كل فريق العمل في هذا المسلسل"

 

و اوضح محمود عبد المغني ان كل مشاهده في المسلسل كانت صعبة لأنه يهتم بها جميعا .

 

و اضاف محمود عبد المغني في تصريحات خاصة لصدي البلد “ اقوم حاليا بتصوير مسلسل السيدة زينب و اتمني ان يعجب الناس ولن اتحدث عن دوري فيه ”

محمود عبد الغني مهرجان السيدة زينب المسلسل مهرجان همسة الدولي للآداب مي عز الدين فريق العمل

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