محمود عبد المغني يكشف لصدى البلد عن أعماله القادمة ..شاهد

أقيم أمس مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون، وكرمت إدارة المهرجان العديد من الفنانين ومنهم الفنانة أنوشكا، رانيا فريد شوقي ، محمد محمود ، سميحة أيوب ، نيرمين الفقي ، أحمد بدير ، محمود عبد المغني ، رنا رئيس ، محمد يسري.

و قال الفنان محمود عبد المغني :" انه سعيد بتكريمه عن دوره في مسلسل خيط حرير و أحب ان أهديه للفنانة مي عز الدين و المخرج إبراهيم فخر و شركة الانتاج و كل فريق العمل في هذا المسلسل"

و اوضح محمود عبد المغني ان كل مشاهده في المسلسل كانت صعبة لأنه يهتم بها جميعا .

و اضاف محمود عبد المغني في تصريحات خاصة لصدي البلد “ اقوم حاليا بتصوير مسلسل السيدة زينب و اتمني ان يعجب الناس ولن اتحدث عن دوري فيه ”