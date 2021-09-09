ناعيا الحاج محمود العربي.. مصطفى بكري: واحد من أبرز رجال الأعمال الوطنيين المخلصين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه رحل منذ قليل، رجل الأعمال محمود العربي، عن عمر يناهز 89 عاما، مؤكدا أنه كان واحدا من رجال الأعمال الوطنيين المخلصين.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن الراحل كان من الداعمين للصناعة والتجارة الوطنية، مشيرا إلى أن الراحل تحدث في كتابه عن أنه رجل من بذور ريفية ووالده كان مزارعا وتعلم القرآن ولم يلتحق بالتعليم.

قيمة حقيقية نعتز بها

وتابع مصطفى بكري، أن هذا الرجل بسيرته ومواقفه الوطنية وإنحيازه للفقراء، مؤكدا أنه قيمة حقيقية نعتز بها.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وجميع العاملين بمؤسسة صدى البلد، يتقدمون بخالص العزاء في وفاة الفقيد.