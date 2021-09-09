خالد الجندي: الرئيس السيسي بطل أنقذ مصر من الإرهاب .. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان التجربة المصرية فى مكافحة الإرهاب، جعلت العالم كله يشيد بها، بفضل البطل الرئيس السيسي، الذى تولى مقاليد الحكم، والدولة شبه دولة كل شئ مدمر الا عقيدة الشعب.



وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ربنا انقذ البلد فى ٥ سنين من براثن الإرهاب، ونجحنا فيما فشلت فيه دول عظمى، بعدما كنا قربنا من النهاية، والوصول إلى مصير دول قريبة منا".



وقال الدكتور هاني تمام، الداعية الإسلامي، إن بعض النصوص الشرعية، من الكتاب والسنة تحتاج الى تفسير لفهمها، عبر أدوات شرعية، لافتا إلى أن الجمود على الأخذ بظاهر النص يؤدى إلى صناعة التطرف.

وتابع تمام، خلال حلقة برنامج " لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الدواعش يبررون، جرائمهم، بآيات وأحاديث قرآنية، يأخذون فيها بظاهر النص فقط، والمشكلة أن كثير من النصوص تحتاج الى شرح وغوص فيها، لفهمها، فمثلا آيات القتال كلها لا يجوز الأخذ فيها بظاهر النص".