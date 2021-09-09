الزراعة : الرئيس السيسي يقدم دعما غير مسبوق للفلاح المصري

قال نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي والتوسع الأفقي، تعليقا على عيد الفلاح المصري، إن هناك جهودا مبذولة من الدولة والقيادة السياسية لدعم الفلاح وتحسين مستوى المعيشة بالنسبة للفلاحين في الريف المصري .



وأضاف مصيلحي في مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز":" الرئيس السيسي يقدم دعما غير مسبوق لكل العاملين في قطاع الزراعة وهذا يصب في صالح تحسين مستوى معيشة الفلاح ".



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وتابع نعيم مصيلحي :" مبادرة حياة كريمة تطور مظاهر الحياة في الريف المصري وتم إدخال أساليب الري الحديث، إضافة إلى التوسع في مساحة الرقعة الزراعية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ".

وأكمل مصيلحي :" هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية بالقطاع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم وفي ظل جائحة كورونا ".

ولفت:" تم وضع خطة واستراتيجية من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتطوير ودعم قطاع الزراعة بكل السبل والإمكانيات وتم فتح أبواب جديدة لتصدير السلع، وتوفير السلع الغذائية للمصريين بأسعار مناسبة ".

