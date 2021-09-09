أمير كرارة يكشف على الهواء حقيقة باروكة إسعاد يونس

حلت الفنانة إسعاد يونس ضيفة على "سهرانين" اليوم مع أمير كرارة، في أولي حلقات الموسم الجديد وهى الحلقة التي تكشف فيها العديد من الأسرار حول مسيرتها الفنية.

ووجه أمير كرارة سؤالا للفنانة إسعاد يونس، عن حقيقة ارتدائها الباروكة بشكل مستمر، وقالت اسعاد يونس:" بقالي 8 سنين في العمل الإعلامي وعمري ما لبست باروكة الا من فترة قصيرة عندما كان عندى تصوير تلفزيوني وكان شعري يتساقط".

وقال كرارة:" يعني دي مش باروكة دلوقتي؟ لترد الفنانة دلوقتي ده شعري وتعالى شوف".

وقام الفنان أمير كرارة بشد شعرها للتأكد من كونها باروكة أم لا، مرددا:" عشان بس الناس تتأكد لأني واجهت السؤال ده بعد اعلان استضافتك".