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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن أبو الروس يعلق على ركوب منى الشاذلي الدودة..والأخيرة: عايزني أعمل إيه

الإعلامية منى الشاذلي
الإعلامية منى الشاذلي

علق الفنان حسن أبو الروس على حفل زفافه، قائلا:" تنظيم الفرح تطلب مجهود كبير"، متابعا:" الكل استمتع بالفرح".


وأكمل: أبو الروس" خلال حواره ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة “سي بي سي”، من أحلى وأروع لقطات الفرح وجود الإعلامية منى الشاذلي، متابعا: الأستاذة منى كانت راكبة لعبة الدودة"، لتعلق الإعلامية :" يعني هيبقى مطلوب مني إيه لما أحضر فرح في الملاهي".


ومن جانبها قالت غادة والي، مصممة جرافيك، زوجته :" متوقعناش إن الفرح يبقى ترند بالشكل دا..إحنا كنا عايزين نفرح بس".

 

ويكشف أحدث عروسين في الوسط الفني خلال اللقاء، كواليس خاصة عن حفل زفافهما، الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إقامته داخل أحد الملاهي الشهيرة في القاهرة، وموقف الأهل وأصدقائهما المقربين من ذلك.

 

كما تحدثت العروس عن بداية معرفتها بزوجها حسن أبو الروس، وكيف كانت تتعجب من أفعاله في بداية تعارفهما.

حسن أبو الروس منى الشاذلى الإعلامية منى الشاذلي غادة والى اخبار التوك شو

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