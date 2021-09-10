أسباب تساقط الشعر في الشتاء.. وطرق تجنبه

تجلب الأمطار فترة راحة من أشهر الصيف الحارة ، ولكنها تجلب معها أيضًا مجموعة من الأمراض الموسمية ومشاكل الجلد والشعر.

"تخل الأمطار بتوازن درجة الحموضة وتسبب التهابات فروة الرأس ومشاكل الشعر الأخرى مثل قشرة الرأس وزيادة تساقط الشعر. أيضًا ، هل تعلم أن تساقط الشعر يمكن أن يزيد بنسبة تصل إلى 30 في المائة خلال الرياح الموسمية؟ " يقول الدكتور رينكي كابور ، استشاري الأمراض الجلدية وطبيب الجلد التجميلي وجراح الجلد ، عيادات التجميل.



لكن القليل من العناية وبعض العلاجات المنزلية البسيطة ستساعد في الحفاظ على فروة الرأس خالية من المشاكل وتجنب الشعر اللزج أو المجعد.

التزييت أسبوعيا: القليل من الزيت يبقي الشعر سعيدا. خذ كمية صغيرة من الزيت وقم بتدليكه برفق على فروة الرأس لا تريد فرك الزيت ، فقط قم بالتدليك والترطيب لتحسين الدورة الدموية. شامبو بعد 15-30 دقيقة. يمكنك استخدام الزيت في درجة حرارة الغرفة أو تسخينه قليلاً قبل التقديم. يعتبر زيت جوز الهند البكر خيارًا جيدًا أو حتى تلك التي تحتوي على مكونات مضادة للميكروبات مثل النيم وشجرة الشاي والأعشاب مثل amla و brahmi.

ممارسات غسل الشعر بالشامبو الجيدة : وغني عن القول إن عليك غسل الشامبو بعد البلل في المطر. اشطفي شعرك بماء الصنبور العادي أولاً قبل وضع الشامبو. الشامبو الخالي من لطيف على الشعر وفروة الرأس ويزيل البقايا بشكل فعال.

استخدام البلسم المناسب: التكييف إلزامي. يقلل من الدوار ويمنع التشابك اللزج. ضعيه من منتصف الطول إلى الأطراف. لا تفرط في استخدام كمية التكييف ، القليل يكفي. اتركيه لمدة 10-15 دقيقة للحصول على أفضل النتائج.

* تجفيف الهواء: بمجرد شطف الشعر ، استخدمي منشفة من الألياف الدقيقة لامتصاص الماء الزائد وترك شعرك يجف في الهواء هذا يساعد على حبس الرطوبة في الشعر وتجنب أضرار الحرارة.