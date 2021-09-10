الزراعة: 332 مجمع خدمات زراعية بقرى حياة كريمة لخدمة الفلاح.. فيديو

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمنسق العام لمبادرة حياة كريمة بوزارة الزراعة، إن الوزارة تقدم مبردات بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري لتطوير الزراعة وإدخال الميكنة للمذراعين وتوفير فرص تمويل لتنمية الزراعة للفلاح المصري.

وأضاف "عزوز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك 332 مجمع خدمات زراعية سيتواجد فى قرى مبادرة حياة كريمة لتقديم خدمات زراعية ولتسير تقديم الخدمات على الفلاح، وهناك مجمعات زراعية تقدم خدمات متكاملة للفلاحين فى القرى ضمن مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى معيشة الفلاحين.

وأوضح أن دور الوزارة توجيه المزارعين فيما يتعلق بزراعة المحاصيل وتوريديها، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي البرنامج القومي لإنتاج تقاوي وبذور الخضر اهتماما مباشرا من أجل تحقيق إنتاج بإيدي المصريين وبجهود الباحثين الزراعيين لتقليل الاستيراد من الخارج،



وأشار الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمنسق العام لمبادرة حياة كريمة بوزارة الزراعة، إلى أن الميكنة الزراعية تصلح لكل المساحات والمساحات الأكبر تقدم الخدمة بصورة أكبر، والمساحات الصغيرة نقدم لها التقاوى المعينة والبذور الصالحة للزراعة بهذه المساحات الصغيرة.