سيارة مسرعة تدهس سفيرا سابقا بمدينة نصر

لقي سفير سابق مصرعه بعد أن اطاحت به سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باخطار النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد ورود بلاغ للقسم بوقوع مصادمى وإصابة مواطن أثناء عبوره الطريق باحدي الشوارع بدائرة القسم .

على الفور انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ ، وتبين من التحريات أن المصاب لقي مصرعه متأثرا باصابته بنزيف نتيجة دهسه بسيارة ، وبفحص متعلقات المتوفى تبين أنه سفير دولة عربية بالمعاش .

تم ضبط السائق المتسبب فى الحادث ، وتم تفريغ كاميرات المراقبة وجار عرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق.