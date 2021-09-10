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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تفاصيل اليوم الأول لفعاليات مهرجان "she Arts”

صدى البلد

بدات اليوم اولى فعاليات مهرجان" هي الفنون she arts “ في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الامريكية بحضور الكثير من الجماهير وتفاعلهم مع الفنانات المشاركات.

 

وبدات الفعاليات بعزف عازفات الهارب المصريات وقاموا بعزف افضل المقطوعات الموسيقية العالمية و المصرية و انهوا عزفهم بميدلي للموسيقار عمر خيرت.
 

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وقدمت بعدها فقرة سوزانا ترافسوس، فرقة موسيقية من البرتغال وسط اقبال كبير من الجمهور على الاستماع لفنهم وبعدها قدمت وعازفة البيانو هبة سليمان، وفريق نبض لعازفة الإيقاع صابرين الحسامي وفرقة هواه رقص الفلكلور من خريجي الجامعةالأمريكية وانهت فعاليات اليوم الاول الفنانة مريم صالح بحفل ضم افضل اغانيها.

 

وأسدلت مريم ستار اليوم الأول من المهرجان عبر خطفها مسامع عشرات الحضور في رحلة لملكوت أشهر أغنياتها على مدار ساعة متواصلة منها "يا عاشقة الورد" و"أنا مش بغني" و"ليه تنربط"، مع مفاجأة الحضور بحلول الفنان وعازف العود حازم شاهين ضيفا على حفلتها ومشاركته ويأتيكنتاح يتين،  من بينها أغنية "الغسالة".

 

وتضم الاحتفالية عروضا موسيقية وعروضا  راقصة، وورش عمل موسيقية وورش عمل رقص معاصر وهيب هوب وأيضاً مسابقة موسيقيةللفنانات الناشئات مع تقديم منصات متنوعة ومتعددة للفنانات تضمن عرض إبداعاتهن الفنية التي تستهدف النساء.

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هي الفنون She Arts الجامعة الأمريكية مهرجان هي الفنون مركز التحرير الثقافي بالقاهرة

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