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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواقف وتحديات في حياة عازفة المكفوفين مريم كمال.. فيديو

مريم كمال، من ذوي
مريم كمال، من ذوي القدرات الخاصة

كشفت مريم كمال، من ذوي القدرات الخاصة، عن مواهبها المتعددة، متابعة أنها تلعب كامنجا وتقدم فيديوهات دعم للمكفوفين على السوشيال ميديا، بالإضافة إلى موهبة الغناء.
 

وأضافت "مريم كمال" خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها عانت كثيرا بسبب فقدانها للبصر خاصة في التعامل مع الآخرين، متابعة: "عائلتي كانت الداعم الأول لي في مسيرتي".
 


وأوضحت أنها التحقت بكلية الألسن، وخلال فترة الجامعة كانت نقطة التحول الكبير في حياتها، والجامعة كانت تحد بالنسبة لها ونجحت في اجتيازه.



وأكملت: “تعب والدي كان السبب الأساسي لتقديم فديوهات للمكفوفين على السوشيال ميديا.. أقدم فيديوهات توعية ودعم للمكفوفين”.


 

مريم كمال ذوي القدرات الخاصة كلية الألسن اخبار التوك شو المكفوفين

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