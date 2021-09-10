مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات شركة Nordwind الروسية

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم، أولي الرحلات الجوية التابعة لشركة “Nordwind” القادمة من روسيا بعد توقف دام لنحو 6 سنوات، في إطار استئناف الرحلات الروسية إلى المنتجعات المصرية.

واستقبلت سلطات مطار الغردقة الدولي أولى رحلات Nordwind، التي وصلت على متنها 217‪ راكب بتقليد رش المياه على جسم الطائرة فور هبوطها في المطار، وهو التقليد المتعارف عليه لاستقبال أول رحلة جوية.

فيما قدمت فرق العلاقات العامة بمطار الغردقة الدولي، الورود لركاب الرحلة وتم استقبالهم بسعادة بالغة وسط ترحيب كبير واحتفالية داخل الصالة بالعودة بعد فترة الانقطاع.

وحرصت سلطات مطار الغردقة، على تيسير إجراءات الوصول لركاب الرحلة والتأكد من وجود تحليل pcr لدى الركاب مع تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية علي جميع الركاب فضلاً عن الإلتزام بالتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

ومن المقرر أن تشغل شركة Nordwind ، 7 رحلات أسبوعيا بين روسيا ومطار الغردقة، بواقع رحلة يوميا، وسط اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية.

