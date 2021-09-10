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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد السيطرة وعدم وقوع خسائر

لطمأنة الأهالي.. محافظ بني سويف يتابع تداعيات حريق كرم النخيل بمدينة ناصر

حريق بني سويف
حريق بني سويف

أكد اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، أنه فور تكليف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالانتقال إلى موقع حريق بحديقة نخل متاخمة للكتل السكانية غرب مدينة ناصر بالقرب من شارع عظيم الدولة ، حيث قامت الحماية المدنية الوحدة المحلية بالسيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أية خسائر في الأرواح ولا إصابات.

جاء ذلك خلال اتصال المحافظ به، أثناء  تواجده بموقع الحريق، ومعه قوات الحماية المدنية ورئيس المدينة علي يوسف الذي اصطحب عدد كبير من موظفي الوحدة المحلية للتعامل مع الموقف الطارئ.

ويجري حاليا عن طريق معدات المحلية إزالة مخلفات النخل الذي تعرض للحريق( 10 نخلات)، بجانب 5 نخلات أخرى متاخمة للكتلة السكانية ، وتم إخلاء أحد المنازل المجاورة لتلك النخلات كإجراء احترازي حني يتم إزالتها، فضلا تواجد موظفي الوحدة المحلية والمعدات لتنفيذ ما يستجد ولمنع القرب من الموقع.

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وتنفيذ لتوجيهات محافظ بني سويف ، تقوم الوحدة المحلية بإزالة ورفع مخلفات الحريق ونظافة المنطقة بأكملها وإعادة  الأوضاع لطبيعيتها ، وتم التحفظ عل صاحب الحديقة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحديد أسباب الحريق.

وشدد محافظ بني سويف على التواجد بالمنطقة حتى إنهاء كل الإجراءات ، والاطمئنان على الوضع هناك بالأكمل مع توعية المواطنين بعدم القرب من تلك المنطقة ، وطمأنة الأهالي أصحاب المنازل المجاورة للحديقة، وسرعة إبلاغ الوحدة المحلية بأية مستجدات لاحقا ، مع ضرورة تفقد المنازل المجاور للحريق وأن شرارات النيران لم تسبب له أي ضرر.

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