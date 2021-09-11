كورس لحل مشاكل الشعر مع ماسي هير.. شاهدي

قالت الدكتورة حنان الحسيني المدير الطبي لمجموعة شركات ماسي فارم، إن منتج "ماسي هير" منتج رائع لمعالجة معظم مشاكل الشعر، مضيفةً أن من أهم المشاكل التي تواجه السيدات و الرجال مشكلة تساقط الشعر.

وأكدت "حنان الحسيني" خلال لقائها ببرنامج " بنت البلد" المذاع على قناة " صدى البلد 2"، إن منتج " ماسي هير" يقوم بوقف تساقط الشعر لدى السيدات و الرجال و يقوم بتطويل الشعر أيضاً و تتقيله.

وأضافت " حنان الحسيني" أن منتج "ماسي هير" عبارة عن سبراى و بنرشه 5 أو 6 رشات على فروة الرأس و كذلك على فراغات فروة الرأس و نقوم بتدلييك فروة الرأس لمدة دقيقتين بطريقة دائرية للأستفادة من فوائده، مضيفةً أن يجب أستخدامه مرة واحدة في اليوم قبل النوم في الليل.

وأشارت إلى أنه كورس يجب الأنتظام عليه لمدة 6 شهور و لن تكوني بحاجة إلى أستخدام منتج تاني نهائياً.