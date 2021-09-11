في اليوم العالمي لمنع الانتحار .. أطعمة تحسن المزاج .. وأعراض وأسباب الاكتئاب

أعراض وأسباب الاكتئاب

علامات الإقدام على الانتحار

أطعمة تحميك من الاكتئاب وتحسن المزاج



يصادف اليوم 10 سبتمبر اليوم العالمي لمنع الانتحار، والذي يتم فيه عرض أسباب وأعراض الاكتئاب، ويجتمع فيه أطباء الصحة النفسية لتقديم التوعية اللازمة لمريض الاكتئاب.

قال الدكتور أحمد جمال أبو العزايم، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، إن الاكتئاب هو اضطراب نفسي يشعر فيه المريض بالحزن الشديد لفترة طويلة، ويعزف تمامًا عن الأشياء المبهجة أو حتى الأشياء التقليدية؛ فلا يرغب في الذهاب إلى العمل، أو قراءة الصحف، أو مقابلة الأصدقاء، أو التكيف مع الحياة بشكل عام”.

وأضاف "أبو العزايم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد"، من المعروف أن الأمراض النفسية تكون أكثر ضررا من الأمراض العضوية، وذلك لأن المرض العضوي يمكن تحديد مكان الألم والسبب الرئيسي لمركز الألم؛ ولكن مثل هذه الأمور لا تحدث مع الأمراض النفسية عموما مثل الاكتئاب أو القلق وغيرها من الأمراض النفسية، وخصوصا أن تعريف الاكتئاب يصعب تحديده على وجه الدقة، وهو من المشاكل التي تواجه المتخصصين في تشخيص مثل هذه الأمراض.

وتابع: "الاكتئاب يصعب ملاحظته بشكل واضح وخصوصًا في المراحل الأولى من بداية مرض الاكتئاب؛ ولكن بالتأكيد هناك مجموعة من العوامل أو الأعراض التي تظهر على المريض، ولكن الحالات تختلف من مريض لآخر، مشيرًا إلى أن الاكتئاب مشكلة مستمرة وليست عابرة تحدث من نوبات تستمر خلالها الأعراض لمدة أسبوعين على الأقل، ويمكن أن يستمر الاكتئاب لعدة أسابيع أو شهور أو سنوات.

وأوضح أن مرض الاكتئاب، يأتي بعد أمراض القلب من حيث الخطورة، منوها بأنه يتكون من 4 مراحل ومحاور، هي “الحزن، والقلق، ونقص الحركة، والتفكير والشعور المضلل”.

وتابع هندي في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، في اليوم العالمي لمنع الانتحار، أن مريض الاكتئاب يعاني من خلل حاد في المخ، وهناك نوعان من الانتحار، هما الانتحار المخطط، والانتحار الاندفاعي.

وأكد استشاري الصحة النفسية، أن الانتحار المخطط يكون نتيجة أمراض نفسية، مثل الهوس الاكتئابي، أو الذهان، والفصام، اما الانتحار الاندفاعي يكون لسبب واضح وهو جذب الإنتباه، مثل الضغط على الأهل لزواج من يحب.

علامات الإقدام على الانتحار

١- إهمال النظافة الشخصية.

٢- اختلال الساعة البيولوجية.

٣- الخرس الاختياري.

٤- الانسحاب الاجتماعي.

٥- عدم المشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

٦- منشورات الشخص على الفيسبوك وتويتر.

٧- طريقة حديثه مع اسرته وأصدقائه.

أطعمة تحسن المزاج

البقول والبيض

وتعد البقوليات والمكسرات والبيض من أبرز الأطعمة التى تساعد فى تحسين الحالة المزاجية وتمنع الاكتئاب، وذلك لاحتوائهم على قدر كبير من الأحماض الأمينية مثل التربتوفان حيث يحافظ هذا الحمض على توازن هرمون السيروتونين داخل الجسم .

الأسماك البحرية

يعود السبب في ذلك لاحتوائها على نسبة مرتفعة من أحماض أوميجا 3 الدهنية وأبرز فوائدها خفض حدة الأعراض المصاحبة للاكتئاب وتزيد من افراز هرموني السعادة ” السيروتونين والدوبامين ” .



الخضر الورقية الخضراء

من الخضر الورقية الخضراء التى تمنع الاكتئاب السبانخ والبروكلى تحتوي هذه الخضروات على كمية كبيرة من حمض الفوليك أسد المهم للوقاية من الاكتئاب وعلاج اضطراب النوم.