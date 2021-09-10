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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها حماية القلب .. 7 فوائد صحية لتناول الخرشوف

صدى البلد

رغم أن الخرشوف من الخضراوات المهملة، إلا أنه يحمل العديد من الفوائد الصحية فهو  مليئًا بالعناصر الغذائية ويعتبر الخرشوف مصدرًا ممتازًا لفيتامين ج والألياف والبوتاسيوم. 

وفقا لموقع verywellfit يحتوي الخرشوف على نسبة عالية من الألياف وهو مصدر ممتاز  لفيتامين K وحمض الفوليك ، مما يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء 
فى الوقت نفسه يعد الخرشوف  مصدرا جيدا للمغنيسيوم  المهم لصحة الأعصاب والعضلات ويحتوي الخرشوف أيضًا على فيتامين سي.

وإليك أبرز فوائد تناول الخرشوف لصحتك.

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يدعم صحة القلب


يحتوي الخرشوف على 7 جرامات من الألياف ، مما يساهم في ما يقرب من ثلث احتياجاتك اليومية من الألياف. وللألياف العديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم. 

قد يخفض مستويات الكوليسترول


قد يدعم الخرشوف أيضًا صحة القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم كما أن  مضادات الأكسدة الموجودة في  الخرشوف  تقلل الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار والدهون الثلاثية. 

قد يحسن صحة الكبد


من بين أقوى المغذيات النباتية في الخرشوف السينارين والسيليمارين والتى تحتوى على فوائد صحية عديدة للكبد ، مما يساعده على التخلص من السموم. 

يحارب آثار الشيخوخة

 

الخرشوف يحتوى على مواد مضادة للاكسدة  بما في ذلك فيتامين C،  يساعد فيتامين سي أيضًا في إصلاح الخلايا ويدعم وظيفة المناعة. 

يعزز صحة العظام


فيتامين K الموجود في الخرشوف  هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون وهو مهم لصحة العظام وتجلط الدم. 

محاربة السرطان


الخرشوف  قد يحتوي على خصائص مضادة للسرطان.أظهرت الدراسات  أن البوليفينول خى  مركبات نباتية مفيدة ذات خصائص مضادة للأكسدة .

يحسن أعراض الجهاز الهضمي


أظهرت بعض الأبحاث الأولية أن مستخلص أوراق الخرشوف قد يساعد في تقليل أعراض متلازمة القولون العصبي ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساهم الألياف الموجودة في الخرشوف في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري والسمنة وأمراض الجهاز الهضمي مثل الارتجاع والقرحة والتهاب الرتج والإمساك.

 

الخرشوف أوراق الخرشوف مستخلص أوراق الخرشوف الخرشوف مصدر جيد للمغنيسيوم فوائد تناول الخرشوف

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