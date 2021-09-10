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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خلال ساعتين .. هذه العشبة تخفض نسبة الكوليسترول والسكر فى الدم

فوائد صحية مدهشة
فوائد صحية مدهشة لـ المريمية

فوائد صحية غير متوقعة لعشبة المريمية لصحتك أبرزها خفض الكوليسترول والتحكم فى سكر الدم .. إليك 8 فوائد صحية لاستخدامات المريمية وهو عشب أساسي في مختلف المطابخ حول العالم

تتمتع المريمية برائحة قوية وهذا هو سبب استخدامها بكميات صغيرة. ومع ذلك ، فهي مليئة بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية والمركبات المهمة إليك 8 فوائد صحية مدهشة للميرمية وفقا لموقع هيلث لاين 

فوائد صحية مدهشة لـ المريمية

1. غنية بالعناصر الغذائية


تحتوي المريمية على جرعة صحية من الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى كميات صغيرة من المغنيسيوم والزنك والنحاس والفيتامينات A و C و E.

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المريمية

علاوة على ذلك ، تحتوي هذه التوابل العطرية على حمض الكافيين وحمض الكلوروجينيك وحمض الروزمارينيك وحمض الإيلاجيك والروتين.

  وتوفرالمريمية كميات ضئيلة فقط من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية والبروتينات والألياف.

 

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2. محملة بمضادات الأكسدة

الميرمية مليئة بمضادات الأكسدة المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تحسين وظائف المخ وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

3. قد تدعم صحة الفم


للمريمية تأثيرات مضادة للميكروبات التى تتواجد فى  الحلق واللثة المصابة 

4. تخفف أعراض سن اليأس


أثناء انقطاع الطمث ، يعاني جسمك من انخفاض طبيعي في هرمون الاستروجين. هذا يمكن أن يسبب مجموعة واسعة من الأعراض غير السارة.

تشمل الأعراض الهبات الساخنة والتعرق المفرط وجفاف المهبل والتهيج.

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المريمية

يُعتقد أن المركبات الموجودة في المريمية لها خصائص شبيهة بالأستروجين ، مما يسمح لها بالارتباط بمستقبلات معينة في دماغك للمساعدة في تحسين الذاكرة وعلاج الهبات الساخنة والتعرق المفرط 

5. تقلل من مستويات السكر في الدم

في حين أن المريمية قد تخفض مستويات السكر في الدم عن طريق زيادة حساسية الأنسولين ، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث البشرية.

6.  تدعم الذاكرة وصحة الدماغ

يمكن أن تساعد الميرمية في دعم عقلك وذاكرتك بعدة طرق تشير الدراسات إلى أن المريمية قد تحسن الذاكرة ووظائف المخ وأعراض مرض الزهايمر.


7. تخفض الكولسترول الضار LDL


تناول المريمية قد يخفض مستويات الكوليسترول الضار LDL ويرفع مستويات الكوليسترول الحميد "الجيد".

8.  تحمي من بعض أنواع السرطان

تشير أبحاث أنابيب الاختبار والحيوانات إلى أن المريمية قد تقاوم بعض الخلايا السرطانية ، على الرغم من الحاجة إلى إجراء أبحاث بشرية.

المريمية عشبة المريمية 8 فوائد صحية لاستخدامات المريمية 8 فوائد صحية مدهشة للمريمية الميرمية مليئة بمضادات الأكسدة

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