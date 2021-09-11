جمال العدل : شيريهان أتولدت عشان تبقى على المسرح

قال المنتج جمال العدل، إن ظهور الفنانة شيريهان، خلال الإعلان لإحدى الشركات خلال شهر رمضان، اثبت انها قادرة على العودة للمسرح.

وأضاف جمال العدل، خلال لقاء له لبرنامج “السيرة” عبر فضائية “دي ام سي”، أن شيريهان أتولدت عشان تبقى على المسرح،مشيرة إلى أن كل تفاصيل المسرح تعلمها وتجيدها.

أجريت عمليات، في شبكية العين

وتابع جمال العدل، أنني أجريت عمليات، في شبكية العين، مؤكدا أن ذلك بعد العصبية في العمل، والطبيب أصر أن أحصل على علاج بأستمرار.

وأشار العدل إلى أنني الأن أحاول أن أكون أكثر هدوءا، لأن العصبية قامت بأضراري