تشبه الخنزير.. بحارة يعثرون على سمكة قرش غريبة.. صورة

عثر عدد من البحارة على سمكة قرش غريبة في المياه المحيطة بإحدى الجزر الإيطالية مما تسبب في ذهولهم من الملامح التي تعلو وجهها.



ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية وجد البحارة الإيطاليين سمكة قرش بوجه يشبه الخنزير في مياه جزيرة إيلبا، على مقربة من بلدة بورت فيرايو، تحديداً.

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وسرعان ما سرت الشائعات بعد العثور على الحيوان الغريب، فقيل إنه ناجم عن طفرة جينية ونحو ذلك، لكن عدداً من الخبراء بادروا إلى إيضاح حقيقة الأمر.

سمكة القرش

وأوضح خبراء في الحياة البحرية، أن هذا السمك يعرف باسم "الخشن الزاوي"، وهو نادر للغاية، يعيش في 2300 قدم تحت سطح الماء.

وجرى إدراج هذا الحيوان ضمن الكائنات المعرضة للخطر في القائمة "الحمراء"؛ لهذا السبب، قلما يجري رصده في البحر.

وانهالت الانتقادات على البحارة الذين قاموا بسحب الحيوان من المياه، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تزيد من المخاطر المحدقة به، وكان من الحري بهم أن يتركوه حيث وجدوه.

ورغم أن الحيوان نادر بشكل عام، على مستوى العالم، إلا أنه موجود بشكل كاف في مياه هذه المنطقة الإيطالية، وطالما أبلغ عنه صيادون وقالوا إنه علق في شباكهم.