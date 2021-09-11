أرسنال الجريح يتطلع لانتفاضة أمام نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي في غياب النني

يلتقي أرسنال مع ضيفه نوريتش سيتي، اليوم، السبت، في تمام الرابعة عصرا، عل ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض أرسنال الجريح مواجهة نورويتش سيتي المتعثر أيضًا، وسط ضغط متزايد على المدرب الإسباني مايكل آرتيتا.

وتذيل أرسنال جدول الدوري عقب خسارة مذلة 5-0 من مانشستر سيتي حامل اللقب وهي الهزيمة الثالثة لفريق أرتيتا في أول 3 مباريات بالموسم ودون تسجيل أي هدف.

وسيحاول آرسنال تجنب كارثة رقمية، حيث إذا تعرض للهزيمة ستكون أول مرة يخسر فيها أول 4 مباريات بموسم للدوري منذ 1923 كما لم يسبق في التاريخ أن فشل في التسجيل في أول 4 مباريات بالبريميرليج.

وقال آرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "احتجنا بعض الراحة لاستعادة اللاعبين ونأمل أن نحظى بفريق مختلف أمام نورويتش سيتي".

وتابع: "لدينا تشكيلة مختلفة تماما ويجب أن تعمل وأن نبني الانسجام والتفاهم بسرعة".

وسيكون الوافد الجديد بن وايت مستعدا للعب وكذلك جابرييل وإيدي نكيتياه وتوماس بارتي بينما يغيب لاعب الوسط السويسري جرانيت تشاكا للإيقاف بعد طرده أمام مانشستر سيتي.

كما سيغيب محترفنا المصري محمد النني، لمعاناته من إصابة في الأوتار العضلية للركبة اليسرى، ومن المنتظر أن يعود للتدريبات خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأضاف: "أتطلع حقا للاعتماد على الجميع ومحاولة بدء الموسم بالطريقة التي نريدها ولا نريد مبررات".

وأتم "نعرف مدى صعوبة البداية وسط الإصابات ومشاكل كوفيد ويجب أن ننطلق من جديد الآن ونحتاج لعودة الجميع للمسار الصحيح والفوز بمباريات".