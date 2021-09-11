كشف لغز انقطاع التيار عن حدائق حلوان .. عاطلان سرقا محتويات غرفة الكهرباء

تمكنت الاطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطلان لقيامهم بالسرقة من داخل غرفة كهرباء بإسلوب "الفك" حدائق حلوان ، مما تسبب فى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة .

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط شخصين – لهما معلومات جنائية ، وبحوزتهما (عدد 6 بار نحاس بطول 1,5 متر للواحدة – مجموعة من الأدوات عبارة عن "عدد 5 مفتاح, ذراديه حديدية , عدد 6 قفاز").

بمواجهتهما عن مصدر تلك المضبوطات ، إعترفا بسرقتها من داخل إحدى غرف الكهرباء بدائرة القسم بأسلوب "الفك" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، تم إتخاذ الإجرءات القانونية.

