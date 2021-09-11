برلمانيون: المجتمع المدني عليه القيام بدوره الحقيقي عقب إعلان الرئيس السيسي 2022 عام المجتمع المدني .. ووضع إستراتيجية حقيقية للجمهورية الجديدة

عضو لجنة حقوق الإنسان: الرئيس وضع مؤسسات المجتمع المدني أمام مسئولياته الحقيقية

هند رشاد: مصر تملك بنية وطنية تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان

نورا على: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة ممتازة لإعلاء كرامة المواطن المصرى



قالت النائبة هند رشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر تملك بنية وطنية تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لافتة إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو أمر مهم جدًا لتأهيل الشباب للعمل المجتمعي والمدني لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وسيشعر بها المواطن المصري وسيجني ثمارها خلال الفترة القادمة.

وأضافت “رشاد”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الاستراتيجية تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.



وأكدت رشاد أن الاستراتيجية أيضًا، تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع .



وتابعت رشاد ، أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقًا بين المؤسسات الدولية والإقليمية لتحقيق دفعة قوية لعمل الإستراتيجية والاطلاع على التجارب الدولية، مؤكدة أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، دفعة حقيقية للحقوق والحريات وإعلان عن توجه الدولة لوضع أسس للجمهورية الجديدة قائمة على حقوق الإنسان .

من جانبه قال النائب محمد سلطان ، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان عام 2022 عام المجتمع المدني، لافتًا إلى أن الرئيس وضع المجتمع المدني أمام مسئولياته الحقيقية ، والعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة.

وأكد سلطان فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، إلى أن إعلان عام 2022 عام المجتمع المدني ،تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ ما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

وأشار “سلطان” إلى أن الاستراتيجية تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030 ، والعمل على وضع حقوق الإنسان على قمة اهتمامات الدولة .



من جانبها أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان " خطوة ممتازة " تؤكد مدى حرص الدولة المصرية على إعلاء كرامة المواطن المصرى وتحقيق تكافؤ الفرص، كما أنها بداية مرحلة جديدة للتخطيط الإستراتيجي ودفعة قوية للجهود الوطنية فى مجال تعزيز حقوق الإنسان وإعلاء حقوقه وصون كرامته وإرساء مبدأ المساواة في ضوء المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وقالت النائبة نورا على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر وتنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وترسيخاً لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع .

وأضافت رئيس سياحة النواب كما أنها تعزز حق المرأة في العمل، ودعم صحة المرأة وانخفاض نسبة الأمية والمتسربات من التعليم، وتعزيز الصحة الإنجابية، وحمايتها من العنف، بالإضافة لإعداد الخطة الوطنية للتعليم وتكثيف جهود المؤسسات الدينية لإعلاء قيم حقوق الانسان وتقديم الدعم التقني.