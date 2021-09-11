تنفيذ 714 حكما وضبط 462 مخالفة مرورية و26 قضية تموينية بأسوان

نظمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان اليوم السبت تنظيم حملة لضبط الخارجين عن القانون، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام سليم، مدير الأمن .

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط (4) متهمين ، وبحوزتهم (2) سلاح ناري ، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوال (3.250 ) كيلو جرام.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 714 حكمًا قضائيًا شملت ضبط (134) حكم حبس جزئي، و( 24 ) حكم حبس مستأنف، و( 404 ) أحكام غرامات، و( 148 ) أحكام المخالفات .

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وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 26 قضية تموينية شملت ضبط ( 8 ) قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 10 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، وكذا ضبط قضية لتجميع الدقيق البلدى المدعم ، علاوة علي ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها ، فضلاً عن ضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية .

وفي مجال ضبط القضايا المرورية تم ضبط 462 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 مركبة توك توك بدون ترخيص، بجانب التصالح الفوري في 93 مخالفة، وتحرير 106 مخالفة غرامة ونش ، بجانب سحب تراخيص لـ 48 حالة لعدم قبول التصالح، بالإضافة إلى تحرير 79 مخالفة تجاوز حد السرعة، فضلًا عن تحرير 103 مخالفة متنوعة ، علاوة على ضبط 29 حالة مسببات للحوداث المختلفة .

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن و عمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك في ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.