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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسوان يحيل توجيه اتهامات لرئيس حي أسبق بالابتزاز لإحدى المواطنات للنيابة العامة

اللواء أشرف عطية-
اللواء أشرف عطية- محافظ أسوان

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحالة ما جاء ببعض صفحات موقع التواصل الإجتماعي " الفيس بوك" ونشر بعض الأشخاص بوستات تتضمن توجيه إتهامات لرئيس حي جنوب مدينة أسوان الأسبق بالإبتزاز لإحدى المواطنات وشركائها لتقنين وضع اليد على قطعة أرض ملك الدولة، والقيام ببيعها للغير مقابل رشوة، بالإضافة إلى قيام بعض الموظفين من إدارات الأملاك والمساحة بالتواطؤ معه.

وأكد محافظ أسوان بأن ما نشر على الفيس بوك هو بمثابة بلاغ وإتهام يستوجب إحالته للنيابة العامة للتحقيق مع جميع الأطراف والوصول إلى عين الحقيقة وبالتالي محاسبة كل من حاول إستغلال موقعه الوظيفي في تحقيق أي مكاسب غير مشروعة ومخالفة للقانون. 

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وشدد المحافظ على أنه بالرغم من إستبعاد رئيس حي جنوب الأسبق من موقعه فور توليه مسئولية المحافظة إلا أنه لن يسمح بأي شروع أو حدوث فساد مالي أو إداري سواء كان من الموظف أو المواطن من أجل القضاء على جميع بؤر الفساد وتحسين مستوى الأداء في الوحدات المحلية والهيئات الحكومية.

وكانت قد سادت حالة من الهدوء داخل قرية المنصورية التابعة لمركز دراو شمال أسوان، بعد أن سيطرت قوات الأمن على تداعيات المشاجرة التى نشبت بين عائلتين  مساء أمس الخميس. 

وكان قد لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 6 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين بقرية المنصورية مركز دراو شمال أسوان، استخدم فيها اسطوانات البوتاجاز وتم إشعال النيران فى عدد من المنازل.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة دراو يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين استخدم فيها الأسلحة وأسطوانات البوتاجاز، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، واشتعال النيران فى عدد من المنازل، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع المشاجرة لفضها والسيطرة على الموقف.

وقد نشبت المشاجرة بين عائلتين، وبدأ الخلاف بين زوج من العائلة الأولى وزوجته من العائلة الثانية، ثم تطور الخلاف بينهما لتدخل افراد العائلتين، حتى تطورت الاشتباكات إلى حد استخدام الأسلحة واسطوانات البوتاجاز وإشعال النيران فى عدد من المنازل بقرية المنصورية، ووقوع وفيات ومصابين من الطرفين. 

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بأنه نظراً لحدوث كسر وتسريب في أحد الخطوط الناقلة لمياه الشرب ستقوم الشركة بقطع المياه عن مناطق (عمارات الحديد والصلب – عمارات كيما – الصداقة القديمة – عزب كيما – السيل ) وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 10/9/2021 وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم التالى السبت الموافق 11/9/2021.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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