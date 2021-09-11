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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البحرية المصرية والهندية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى.. صور

صورة من التدريب المشترك
صورة من التدريب المشترك

نفذت القوات البحرية المصـرية والهندية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) مع الفرقاطة الهندية (TABAR INS) وذلك  بنطاق مسرح العمليات للأسطول الشمالي  بالبحر المتوسط.

حيث بدأت فعاليات التدريب بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التي سيتم تنفيذها  بالإضافة إلى تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين ، وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة ، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية ، وتحليل صورة الموقف (سطحي، جوي)، وتمارين الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر.

بالإضافة إلى تمارين المواصلات ، وكذا التدريب على إجراءات الأمن البحري في مناطق العمليات بالبحر المتوسط .

ويُعد هذا التدريب هو الثاني من نوعه الذي تجريه الفرقاطة الهندية (TABAR  INS) مع وحداتٍ من البحرية المصرية بنطاق الأسطول الشمالي، مما يدُل على السعي المشترك لتبادل الخبرات بين البحريتين المصرية والهندية.

وتأكيدًا على إمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية فى العمل والتنسيق مع القوات البحرية العالمية لتأمين حركة الملاحة الدولية وخطوط المواصلات ودعم جهود الأمن البحري بالمنطقة.

يأتي ذلك إستمراراً للتدريبات المشتركة التي تُجريها القوات البحرية المصرية مع البحريات العالمية
والتي تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها، بما يجعلها قادرةً على مواجهة التحديات، وبما يساهم في دعم الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

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