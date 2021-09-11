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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على2787 وإجراء 26 عملية في قافلة جامعة عين شمس بحلايب وشلاتين

القافلة العلاحية
القافلة العلاحية

أسفرت جهود قافلة جامعة عين شمس الطبية لأهالي مدينتي حلايب و شلاتين عن توقيع الكشف ٢٧٨٧ حالة، و إجراء ٢٦ عملية جراحية مختلفة، أيضا تحويل عدد ١٢٨ حالة لمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة، كذلك توزيع الأدوية لمختلف التخصصات الطبية باجمالي عدد ٢٥٠٠ مستفيد من صرف الأدوية مجانا. كانت القافلة قد استمرت لمدة ٤ ايام، وضمت تخصصات مختلفة مثل ( الجراحة _ المسالك البولية _ أمراض القلب_ الباطنة _ الصدر _العظام _ الجلدية _ الأطفال _ النفسية و العصبية _ الأسنان _ الأنف و الأذن _ النساء و التوليد _ الرمد _ المعمل _ الأشعة _ العمليات).

 

كذلك قامت القافلة بإلقاء محاضرات توعوية و ندوات ثقافية للمواطنين في إطار نشر الوعي الثقافي الصحى لدي سكان منطقتي حلايب و شلاتين، كذلك تنظيم فاعليات لمحو الأمية و عمل قافلة لتقديم المساعدات الغذائية للمواطنين.و أكد محافظ البحر الأحمر على أن صحة أهالينا بجنوب البحر الأحمر تأتي في أولويات الاهتمام من خلال تقديم الخدمة الطبية المتميزة لهم و دعم الدولة و وزارة الصحة.

 

و اضاف حنفى ان هناك تقدير كبير لدور جامعة عين شمس في تقديم الخدمة الطبية، و تميزها بالكفاءة الطبية العالية و التي اثمرت عن نجاح جهودها.و كان اللواء عادل نصر رئيس مدينة الشلاتين قد استقبل القافلة، و وجه بالتنسيق الكامل مع أعضاء القافلة لتذليل المعوقات، و تعظيم الاستفادة من جهودها. 

 

وتأتي القافلة الطبية في إطار التعاون بين مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعه عين شمس، وتحت إشراف الدكتور تامر مرعى وكيل الوزارة بالبحر الأحمر .

 

 

عين شمس جامعة عين شمس حلايب وشلاتين حلايب حادث الشلاتين

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