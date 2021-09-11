نائبة: الاستراتيجية الوطنية خارطة طريق جديدة لإعلاء حقوق المواطن

أكدت الدكتورة النائبة هناء سرور عضو مجلس النواب، أن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة هامة للغاية وخارطة طريق جديدة لمرحلة التخطيط الإستراتيجي ودفعة قوية للجهود الوطنية فى مجال تعزيز حقوق الإنسان وإعلاء حقوقه وصون كرامته وإرساء مبدأ المساواة والاهتمام بتطوير وبناء الإنسان المصري والحفاظ على حقوقه والارتقاء بوضعه.

وأشادت الدكتورة هناء سرور، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى وما حملته من رسائل هامة منها إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، والدولة تبذل جهودا حثيثة لتعزيز حقوق المواطنة، والدستور حقق نقلة نوعية بترسيخ المواطنة والعدالة والمساواة، كما أن مصر تمتلك بنية وطنية تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومستمرة فى بذل جهودها لضمان المساواة بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات.

وأضافت النائبة هناء سرور، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعكس الإرادة السياسية الحقيقية للدولة المصرية لإعلاء كرامة المواطن المصري، فإنها ترسم رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان، وذلك من خلال تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وكذلك في ضوء إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وأشارت النائبة هناء سرور، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لها أهمية كبرى في تعزيز حق المرأة في العمل، ودعم صحة المرأة وانخفاض نسبة الأمية والمتسربات من التعليم، وتعزيز الصحة الإنجابية، وحمايتها من العنف، بالإضافة لإعداد الخطة الوطنية للتعليم وتكثيف جهود المؤسسات الدينية لإعلاء قيم حقوق الانسان وتقديم الدعم التقني