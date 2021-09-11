شاهد أغبى اللصوص.. تصرف مضحك يتسبب في اعتقاله بعد سرقة متجر |فيديو

إذا كنت تعتقد أن شخصية “نوصة” في فيلم غبي منه فيه خيال فإنك لم تر هذا المقطع الساخر في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، "عندما يرتكب اللصوص جريمة سرقة عالية الدقة، لكنهم ينسون فتح الباب".

التقطت كاميرات المراقبة في مدينة إدواردسفيل جنوب ولاية إلينوي لحظة مضحكة للص يتخلى عن زميلته التي تحمل حزمًا من ملابس Nike، لأنها لم تستطع فتح باب السيارة أثناء قدوم أحد رجال الشرطة الأمريكية.

تظهر المرأة في المقطع وهي تحاول يائسة فتح الباب الخلفي للسيارة بينما ينطلق السائق بسرعة ليتركها وراءه بالمسروقات ليتم القبض عليها في النهاية.

شارك أحد مستخدمي TikTok الفيديو الساخر الذي تم تصويره في موقف سيارات متجر Hibbett Sports في ولاية إلينوي الأمريكية، تحت عنوان "عندما تنجح في سرقة متجر كبير لكنك تنسى فتح الباب".

يُظهر المقطع القصير "سارقة المتجر" وهي تحمل ملابس Nike وتكافح من أجل الدخول إلى سيارة الهروب حيث كان الباب مغلقًا، ولم يكن هناك وقت لفتحه.

ويتوقع المرء أن اللص الآخر سائق السيارة سيفتح لها الباب لكنه بدلاً من ذلك ينطلق بسرعة تاركها ورائه لتمسك بها الشرطة وتقيدها.

يُظهر الفيديو المرأة وهي تلقي الملابس على الأرض وتبدأ في الجري، بدعوى أنها تحاول الفرار من مكان الحادث بينما يمكن رؤية شرطي يركض خلفها.

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