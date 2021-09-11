مندوب مصر بالأمم المتحدة: إعداد استراتيجية حقوق الإنسان وفق دراسات ومنهج علمي

قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، تعليقا على إطلاق الرئيس السيسي لـ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إنه مضى عام ونصف على تكوين منظومة استراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر.



وأضاف أحمد ايهاب جمال الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير "المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مصر سارت في هذا الملف بعمل منهجي وعلمي بآراء متخصصين ".



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وتابع أحمد ايهاب جمال الدين :" اللجنة العليا لحقوق الانسان منوط بها العمل على تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ".

وأكمل أحمد إيهاب جمال الدين:" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان أعدت وفقا لدراسات ومنهج علمي ومشاركة المتخصصين ".

ولفت :" ملف حقوق الإنسان عالميا ملف مسيس ولكن مصر تنظر له على أنه جزء من خطة التنمية الشاملة في مصر".