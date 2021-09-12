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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة تشارك في معرض "الخمسة الكبار"

المنطقة الحرة بالشارقة
المنطقة الحرة بالشارقة

تُشارك هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، في النسخة الـ42 من معرض "الخمسة الكبار" المتخصص في قطاع البناء والتشييد والذي ستنطلق فعالياته غدا، في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى الـ15 من سبتمبر الجاري.

 

وبحسب ما ذكره تقرير صادر عن وكالة الانباء الاماراتية “ وام” فإن الهيئة تسعى  من خلال مشاركتها في هذا الحدث العالمي إلى استعراض خدماتها المتنوعة للمستثمرين والتي جعلتها من أهم المناطق الحرة في المنطقة عن طريق المزايا الحصرية التي تقدمها في إطار جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير القيمة المضافة التي يسعى إليها المستثمرون

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بجانب تسليط الضوء على عروضها الرئيسية حيث تقدم المنطقة باقات متنوعة من العروض الحصرية على مكاتب الأعمال ونافذة عمليات واحدة لتعزيز كفاءة الأداء ومنظومة من الخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات قطاع البناء والتشييد من بنية تحتية متطورة ومستودعات حديثة متعددة الأغراض ومجموعة متنوعة من قطع الأراضي تبدأ مساحتها من 2,500 متر مربع.

 

وقال سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي إن مشاركة الهيئة في هذا الحدث الأكبر والأكثر نفوذا في مجال التشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط يجسد استراتيجيتها التسويقية في سبيل الوصول إلى أبرز الأسواق الدولية الرئيسية حيث يعد معرض الخمسة الكبار منصة مهمة بالنسبة لنا لتعريف مجتمع الأعمال المحلي والدولي بالفرص المتاحة في المنطقة التي تبرز اليوم كبيئة مثالية حاضنة للاستثمار ومحرك رئيس لاستقطاب رؤوس الأموال إلى جانب تعزيز مساهمتنا في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة على الخريطة الاستثمارية من خلال استعراض ما نقدمه من خدمات متخصصة تمهد الطريق لعقد شراكات واستثمارات جديدة في الإمارة من خلال لقاءات العمل التي سنتيحها عبر منصتنا في المعرض والتي ستلعب دورا بناء وفعالا لتباحث وتدارس إقامة مشاريع جديدة في هذا القطاع الحيوي.

 

ولفت المزروعي إلى أن حرة مطار الشارقة الدولي تشكل بيئة مثالية للمستثمرين في قطاع البناء والتشييد لما توفره من بنية تحتية متطورة ومرافق عالمية متنوعة والمزايا التنافسية والخدمات اللوجستية التي يتطلع المستثمرون في هذا القطاع للحصول عليها والتي تمكنهم من تقديم خدماتهم بكفاءة تامة.

 

ونوه بأن معرض "الخمسة الكبار" يعد فرصة مهمة للعاملين في هذه الصناعة من جميع دول العالم حيث سيلعب هذا العام دورا حاسما في دفع الانتعاش الاقتصادي نحو الأمام في حقبة ما بعد "كوفيد-19" خاصة بعد الكشف عن وجود عقود بقيمة 163 مليار دولار في عام 2020 في الشرق الأوسط وأفريقيا على الرغم من تأثير الجائحة بالإضافة إلى 1.9 مليار دولار قيمة المشاريع قيد التنفيذ حاليا في المنطقة وذلك وفق تقرير حديث صادر عن شركة " ميد بروجيكتس " الشريك في بيانات المشاريع والذكاء لـلمعرض.

 

يشار إلى أن حرة مطار الشارقة الدولي تُشارك في معرض الخمسة الكبار إلى جانب 1200 جهة عارضة تشارك من 50 دولة تسعى إلى تعريف زوار المعرض على أحدث منتجات وحلول البناء من جميع أنحاء العالم لتسريع نمو السوق بعد التغيرات الجذرية من جائحة كورونا.

اقتصاد الامارات اخبار الخليج مال واعال مطار الشارقة المنطقة الحرة

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