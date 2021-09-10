اقتصاد الإمارات.. غرفة دبى تطلق دورة جديدة من مسابقة "رواد الأعمال الذكية"

أطلقت "دبي للمشاريع الناشئة" - إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال - اليوم خلال حفل افتراضي، الدورة السادسة من مسابقة "دبي لرواد الأعمال الذكية" وذلك تماشيا مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالميا.

وتهدف هذه المسابقة إلى مساعدة رواد الأعمال الشباب ليكونوا جزءا من مبادرات دبي الاستراتيجية ومنظومة الأعمال المبتكرة المستقبلية التي تعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال المبتكرة .. وستركز فئات هذه الدورة من المسابقة على الاستدامة والفرص والتجارة حيث يتطلب من الشركات الناشئة ورواد الأعمال إرسال طلبات التقديم للمسابقة في موعد أقصاه 30 سبتمبر الحالي.

وفي كلمته الترحيبية خلال الحفل الافتراضي، قال حمد مبارك بوعميم مدير عام غرفة دبي: تعتبر مسابقة "دبي لرواد الأعمال الذكية" السنوية واحدة من أنجح البرامج والمبادرات التي أطلقتها "دبي للمشاريع الناشئة" والتي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع وتزويدهم بالمعرفة والأدوات التي يحتاجون إليها لتعزيز نمو مشاريعهم التجارية و ليكونوا جزءا من استراتيجية حكومة دبي في التحول الذكي والتفكير خارج النمط التقليدي للمشاريع التجارية.

وأضاف بوعميم أن هذه المسابقة شهدت إقبالا ونجاحا ملحوظا خلال الدورات السابقة حيث بلغ عدد المشاريع المقدمة للمسابقة على مدى دوراتها الخمس الماضية أكثر من 2,000 مشارك مع زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة لعدد المشاركات الدولية مما يعكس عالمية المسابقة وريادتها.

وتوفر الدورة الحالية من المسابقة مزايا مميزة وحصرية للفائزين تشمل توفير تدريب متخصص "bootcamp" لمدة 4 أيام للمتأهلين الـ 30 في المسابقة وإتاحة الفرصة للمتأهلين العشرة في المسابقة للمشاركة واستعراض حلولهم ومشاريعهم التجارية في معرض إكسبو 2020 دبي والاجتماع مع مستثمرين محتملين في حين سيحصل الفائزون الثلاثة على جوائز مالية بقيمة إجمالية تبلغ 150 ألف درهم.

واشتملت الفعالية على جلستين نقاشيتين الأولى بمشاركة الفائزين والمتأهلين في الدورة السابقة من المسابقة فيما شارك في الجلسة الثانية خبراء من بيئة ريادة الأعمال في الإمارة.

وشملت قائمة المشاركين في الجلسة الأولى فراك لكاني الشريك المؤسس لمنصة "عربي Arabee" وأمين ستالي الشريك المؤسس لشركة "بروفن ميد" وكريم عياد مؤسس مشروع "سريبيان" .. أما قائمة المشاركين في الجلسة الثانية شملت تالا الأنصاري مدير إدارة برنامج رواد الأعمال العالمي – ديستركت 2020 في إكسبو 2020 دبي وبيجونا دي ألبورنوز مدير مواطنة الشركات في شركة "أكسنتشر الشرق الأوسط" وعمر خان مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي.

جدير بالذكر أن هذه المسابقة مفتوحة أمام جميع رواد الأعمال من دولة الإمارات وخارجها حيث يتطلب من جميع المتسابقين أن يقدموا أفكارهم التجارية التي تدعم الاتجاهات التكنولوجيا والرؤية المستقبلية لدبي وتشمل الاستدامة والفرص والتجارة عبر الرابط التالي

https://www.dubaichamber.com/dubaistartuphub/smartpreneur/ ومن ثم سيتم تقييم جميع الطلبات من قبل لجنة متخصصة من المحكمين من مجتمع ريادة الأعمال في دبي لاختيار الفائزين الثلاثة حيث سيتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.