عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. هشام ماجد مع رامز وياسر جلال

هشام ماجد ورامز جلال
هشام ماجد ورامز جلال

شارك الفنان هشام ماجد متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وظهر هشام ماجد بصحبة النجم رامز جلال وشقيقه الفنان ياسر جلال،  نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

و ظهر الفنان  هشام ماجد رمضان الماضى كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل  مسلسل "الاختيار 2"، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى.

ومن ناحية أخرى  يواصل هشام ماجد حالياً تصوير دوره ضمن أحداث فيلم  "حامل اللقب"، وهو من بطولة دينا الشربيني، ومحمد سلام، وتأليف إيهاب نبيل.


ويُعد الفيلم البطولة المطلقة الأولى للفنان هشام ماجد، بعدما تعاون في أعمال عديدة مع الفنان أحمد فهمي وشيكو، وكانت أبرز أعماله فيلمي"حملة فريزر" و"قلب أمه".

ويستعد هشام ماجد خلال الفترة القادمة لتصوير أحداث الجزء الثالث من مسلسل “ اللعبة ” ،  المقرر عرضه على أحدى المنصات .

 

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما.

 

 

هشام ماجد الفنان ياسر جلال فيلم حامل اللقب مسلسل الاختيار الفنان رامز جلال

ترشيحاتنا

ننشر القائمة الكاملة لجوائز مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى

الإعدام أم الحبس مجددا.. ما مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة بعد القبض عليهم؟

الشيخوخة.. شروط الحصول على معاش إضافي فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

قيمتها مليون جنيه.. ضبط محاولة تهريب أدوية بشرية بمطار الغردقة| صور

قنابل موقوتة.. أحمد موسى: أطفال داعش يتم تدريبهم على استخدام السلاح

"مكافحة كورونا" تكشف عاملاً سريعًا للتعافي من الفيروس .. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قائد منتخب ألمانيا للشباب: أنا أهلاوي وبحب قفشة.. وأنتظر إشارة مصر (حوار)

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

4 حالات لقطع المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

أنباء عن زواج الفنانة أصالة من مدير أعمال ماجد المهندس| فيديو وصور

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

سفير البحرين: مصر بقيادة الرئيس السيسى تبذل جهودا كبيرة لإعلاء كرامة مواطنيها

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية .. رددها الآن

بعد إتمام زواجها.. صدى البلد يكشف موعد انتهاء عدة أصالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

17 مليون جنيه.. شاهد منزل وسط الصحراء بتكلفة خيالية والسبب غريب|صور

شاهد أغبى اللصوص.. تصرف مضحك يتسبب في اعتقاله بعد سرقة متجر |فيديو

البحرية المصرية والهندية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى.. صور

شاهد.. قرش برأس خنزير.. ظهور مخلوق مرعب في البحر المتوسط|صور

فيديو

منهم المقاومة والفرار.. القبض على 4 أسرى هاربين من سجن جلبوع |فيديوجراف

مصر مستمرة.. 7 توصيات من السيسى للحكومة فى مجال حقوق الإنسان

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

التهمت جزءا من ذراعه.. حقيقة هجوم سمكة على شخص بالساحل

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ