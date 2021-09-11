شاهد.. هشام ماجد مع رامز وياسر جلال

شارك الفنان هشام ماجد متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهر هشام ماجد بصحبة النجم رامز جلال وشقيقه الفنان ياسر جلال، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

و ظهر الفنان هشام ماجد رمضان الماضى كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل مسلسل "الاختيار 2"، من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى.

ومن ناحية أخرى يواصل هشام ماجد حالياً تصوير دوره ضمن أحداث فيلم "حامل اللقب"، وهو من بطولة دينا الشربيني، ومحمد سلام، وتأليف إيهاب نبيل.



ويُعد الفيلم البطولة المطلقة الأولى للفنان هشام ماجد، بعدما تعاون في أعمال عديدة مع الفنان أحمد فهمي وشيكو، وكانت أبرز أعماله فيلمي"حملة فريزر" و"قلب أمه".

ويستعد هشام ماجد خلال الفترة القادمة لتصوير أحداث الجزء الثالث من مسلسل “ اللعبة ” ، المقرر عرضه على أحدى المنصات .

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما.