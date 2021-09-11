ٱسامة نعمان يقرر الترشح مجددا لعضوية مجلس إدارة سموحة

قرر أسامة نعمان عضو مجلس إدارة نادي سموحة الترشح لفترة اخري على عضوية مجلس إدارة النادي -فوق السن- خلال الانتخابات المقبلة .

ويحظى أسامه نعمان بشعبية كبيرة من أبناء نادي سموحة ومدينة الإسكندرية لتألقه في العمل الإداري ونجاحه في تلبية متطلبات الجميع خلال فترة تواجده .

ويأمل أسامة نعمان في الاستمرار في خدمة أبناء نادي سموحة من أجل استكمال مسيرة النجاح التي تم تحقيقا خلال السنوات الماضية في تواجد مجلس إدارة النادي الحالي .

اليوم.. فتح باب الترشح في انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة

افتتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي سموحة اليوم، السبت، على أن يستمر لمدة 7 أيام متتالية، من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساءً ولمدة 8 ساعات يوميا وحتى يوم الجمعة 17 /9 /2021.



وأعلن النادي انعقاد الجمعية العمومية العادية بالنادي، يوم 29 أكتوبر 2021، بمقر النادي بسموحة، وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 / 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادي والمعتمدة من اللجنة الاوليمبية المصرية.



ويبدأ التوقيع في الكشوف من الساعة 9 صباحا وحتى 7 مساءً ويبدأ التصويت مع بداية التسجيل في كشوف الحضور وينتهي بانتهاء مواعيد التسجيل ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 10 الاف عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية فإذا اكتمل النصاب القانوني يتم البدء في فرز الأصوات ومناقشة جدول الأعمال بعد الانتهاء من التوقيع في الكشوف في تمام الساعة 7 مساءً وذلك بإستاد الهوكي الدولي



وتقدم طلبات الترشح مدعمة بالمستندات باسم المدير التنفيذي وذلك للجنة المشكلة للاستلام ومقرها إدارة النادي طبقا لشروط الترشح المعلنة بالنادي ووفقا للائحة النظام الأساسي بالنادي.



والأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية هم المسددين للاشتراك السنوي لعام 2020/2021 وذلك قبل تاريخ الجمعية العمومية ب 15 يوميا والذين مضت على عضويتهم سنة على الأقل على تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.



وأكد النادي أن التوقيع في كشوف الحضور بموجب بطاقة عضوية النادي أو بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح، ولا يجوز للعضو ان ينيب غيره في حضور اجتماع الجمعية العمومية.