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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بين الاستقرار والرحيل.. بيراميدز يتعاقد مع إيهاب جلال ويثني على فترة تاكيس جونياس للفريق رغم تألقه

بيراميدز
بيراميدز

شهد اليوم السبت 11/ 9 / 2021 العديد من الأحداث داخل نادي بيراميدز الرياضي عقب رحيل تاكيس جونياس والتعاقد مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لنادي الإسماعيلي بصفة رسمية .

 

بيراميدز يوجه الشكر للمدير الفني تاكيس جونياس


وجه مجلس إدارة نادي بيراميدز الشكر للمدير الفني اليوناني تاكيس جونياس على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب الفريق الأول خلال الأشهر الماضية.

 

وتولى المدير الفني اليوناني مهمة تدريب بيراميدز في ٢٩ يونيو الماضي، خلفا للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

 

وقاد تاكيس جونياس فريق نادي بيراميدز في ١٢ مباراة بالدوري الممتاز خلال الموسم الماضي، حقق الفوز في ٥ لقاءات وتعادل في ٦ لقاءات وخسر مباراة واحدة فقط.

 

رئيس بيراميدز يتحدث عن رحيل تاكيس جونياس 

 

أكد المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، أنه توجه بالشكر لتاكيس جونياس على ما بذله من جهد مع الفريق خلال الفترة الانتقالية الماضية، وعلى قبوله تلك المهمة الصعبة.

وأشار إلى أنه قدم ما سيجعله دائما فرد من أفراد عائلة بيراميدز حتى رغم رحيله عن القيادة الفنية للنادي.

 

 إيهاب جلال مديرا فنيا لـ نادي بيراميدز

 

أعلنت إدارة نادي بيراميدز الاتفاق مع الكابتن إيهاب جلال ليتولى منصب المدير الفني لفريق الكرة الأول، خلال الموسم الجديد، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل مع المدرب الجديد واعتماد عقده من الرئيس التنفيذي للنادي المهندس ممدوح عيد بالاتفاق مع مجلس إدارة بيراميدز برئاسة السيد سالم الشامسي.

ويمتلك المدير الفني صاحب الـ 54 عاما سيرة ذاتية مميزة وقاد العديد من الأندية خلال مشواره التدريبي ومن بينها الزمالك والإسماعيلي والمقاصة والمصري وانبي وأهلي طرابلس الليبي.

 

مؤتمر صحفي لإعلان التعاقد مع إيهاب جلال 

 

تقيم إدارة نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا مساء الثلاثاء القادم بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، لتقديم المدير الفني الجديد والحديث عن تفاصيل الاتفاق وشرح خطة النادي مع المدير الفني الجديد ايهاب جلال .

ويأتي ذلك بحضور المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز، والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي والكابتن عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي للحديث عن تفاصيل التعاقد مع إيهاب جلال.

 

عبد الله السعيد مستمر .. بيراميدز يعلن قائمته الأولى

 

انتهى نادي بيراميدز من قيد قائمته الأولى في اتحاد الكرة ، مع آخر أيام القيد للقوائم الأولية للأندية بالنسبة للاعبين الممتدة عقودهم، على أن تستمر عملية القيد في القائمة الثانية حتى يوم ٧ أكتوبر المقبل.

وقيد نادي بيراميدز في قائمته الأولى الأسماء التالية:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - مهدي سليمان - يوسف نادر "٢٠٠١" - عبد الرحمن أيمن "٢٠٠١"

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - كريم الطيب - صلاح الدين يحيى "١٩٩٩" - عماد ميهوب "٢٠٠١" - إبراهيم عادل "٢٠٠١"

خط الهجوم: جون أنطوي - محمود وادي - محمد الجباس - ناصر منسي

نادي بيراميدز تاكيس جونياس إيهاب جلال الاسماعيلي المهندس ممدوح عيد

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