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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

هزمت الأبطال.. طفلة تسحب شاحنة وزنها 2طن في مسابقة أقوى إمرأة.. فيديو

صدى البلد

فتاة صغيرة تبلغ من العمر 10 سنوات تتطلع إلى الميدالية الذهبية الأولمبية بعد فوزها في مسابقة رفع الأثقال على البالغين.

 

تستيقظ Aeryn-Ejjina Atkinson في الساعة 5 صباحًا للتدريب قبل المدرسة كل يوم وتمارس جلسة أخرى بمجرد الانتهاء من واجباتها المدرسية.

 

في أول مسابقة لها على الإطلاق للمرأة القوية، رفعت الطفلة الصغيرة البالغة من العمر 10 سنوات فقط قضيبًا من الحديد وزنه 96 كيلوجرامًا عن الأرض.

 

وباستخدام أسلوب شبه قرفصاء يشبه الرفع الميت، تغلبت الطفلة على جميع المتسابقين الستة الآخرين بسبب وزنها المنخفض الذي يبلغ 32 كجم فقط.

 

 حملت إيرين أيضًا قضيبًا بوزن 65 كيلوجرامًا على كتفيها، وسحبته 15 مترًا بالكامل في 32 ثانية، لتحتل المرتبة الخامسة في حدث يسمى المشي الصفار.

 

وأظهرت الطفلة التي يبلغ طولها 4 أقدام و 6 بوصات قوتها من خلال سحب شاحنة بوزن 2طن  لمسافة 10 أمتار وقامت برفع وزن 22.5 كجم.

 

تقول أرين من تيلفورد في شروبشاير: "أشعر بالفخر وأنا متحمسة لمنافستي القادمة".

 

نظام تدريب الطفلة إرين القاسي مستوحى من بطلها دواين جونسون "الصخرة"، 

وأضافت: "أنا أستمتع بذلك ولكن في بعض الأحيان أشعر بالتعب الشديد" وعادةً ما أقول لنفسي "لقد فعلت هذا بالأمس حتى أتمكن من فعل ذلك مرة أخرى".

 

وتخطط لفتح صالة ألعاب رياضية عندما تبلغ 16 عامًا، بعد أن وضعت خطط عمل وعرضتها على المدربين الشخصيين جنبًا إلى جنب مع والديها كريج وميلودي.

 

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